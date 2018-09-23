Rusya: Ses kaydımız var; tek suçlu İsrail

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İsrail'in 17 Eylül'de Suriye'de hava saldırısı gerçekleştirmeyi planladığı bölge hakkında yanlış bilgi verdiğini, bu nedenle düşen İl-20 uçağının daha güvenli bir alana götürülemediğini söyledi. Konaşenkov, İsrail'in ülkede olası kazaları engellemeye yönelik anlaşmaları ihlal ettiğini söyledi. Konaşenkov "Bu nedenle İl-20 trajedisinin tek suçlusunun böyle bir eylemin kararını veren İsrail Hava Kuvvetleri'nde olduğunu düşünüyoruz" dedi. Öte yandan Konaşenkov, konuyla ilgili konuşmaların Rusça olarak gerçekleştiğini, ellerinde ses kaydının olduğunu da vurguladı.

Gazetecilere konuşan Konaşenkov, İsrail'in Suriye hava savunma sistemlerinin hedefi haline getirip düşmesine neden olduğu İl-20 uçağı ile ilgili radar ve hava bilgi görüntüleme sisteminden edinilen yeni bilgileri açıkladı. Konaşenkov'a göre, İsrail F-16'larının Suriye hava savunma sistemlerine karşı ‘kalkan' olarak kullandığı İl-20 uçağı füze isabet etmesinin ardından acil inişe geçti.

Konaşenkov "İl-20 uçağını izleyen İsrail uçakları, kendilerini uçaksavar füzelerine karşı koruyup bölgedeki manevralarına devam etti. Saldırıdan sonra da olası ikinci sadırı planı için İsrail uçakları yeniden Suriye'nin 70 kilometre batı kıyısındaki nöbet alanlarına geçti. 21:59'da uçaklardan biri Suriye kıyılarında tekrar manevraya başladı, inişe hazırlanan İl-20 uçağına yaklaştı. Bu Suriye hava savunma sistemleri tarafından yeni bir İsrail saldırısı olarak algılandı. İsrailli pilotun, İl-20 uçağının etkin yansıtıcı yüzeyinin F-16'dan çok daha büyük olduğunu anlamaması, Rus uçağının bu nedenle uçaksavar füzesinin hedefi haline geleceğini anlamamış olması mümkün değil. Bu sırada Hmeymim Üssü'ne iniş için dönüş yapan İl-20 uçağı Suriye hava savunma sistemlerinin hedefine girdi" dedi.

"Söyledikleri gibi kuzeyde değil, batıdaydılar"

Konaşenkov, İsrail'in F-16'ların Suriye'de operasyon gerçekleştireceği alanı belirtmeyerek, Rus güçlerini yanlış yönlendirdiğini söyledi.

Konaşenkov "Kazaları önlemeye yönelik iletişim kanallarımız aracılığıyla İsrail Hava kuvvetleri, vurmak istedikleri hedeflerin Suriye'nin kuzeyinde olduğu bilgisini verdi. Ancak İsrail uçaklarının saldırı gerçekleştirdiği yer ülkenin kuzeyinde değil, batısındaki Lazkiye'deydi. Lazkiye, ülkenin batı kıyısında" dedi.

"Ses kaydımız var"

Konaşenkov'a göre, Suriye'nin kuzeyindeki İl-20 uçağına güneydeki görev alanından ayrılıp ana üssüne dönmesi talimatı verildi. İsrailli subayın yanlış yönlendirmesi, uçağın güvenli bir bölgeye alınmasını önledi. Ayrıca İsrail F-16'sının bulunduğu yer hakkında bilgi de verilmedi.

Konaşenkov, konuyla ilgili konuşmaların Rusça olarak gerçekleştiğini, ellerinde ses kaydının olduğunu da vurguladı.

Konaşenkov "Ancak 22:53'te, İl-20 uçağının vurulmasından 50 dakika sonra, İsrail Hava Kuvvetleri'nden albay rütbeli biri bizimle bağlantıya geçip bölgeyi boşalttıklarını, yardım gerekirse yardım etmek istediklerini söyledi" dedi.

Konaşenkov'a göre, yetkili Rus subayı da 22:29'da İsrailli subaya İl-20 uçağına olanlarla ilgili bilgi verip onlardan kurtarma operasyonu için uçaklarını çekmesini istediği bilgisini vermişti. İsrailli bir teğmenin de bunu komutanlarına ileteceğini belirtmişti. İsrail F-16'sı ise 22:40'da bölgeden ayrılmıştı.

"Tek suçlu İsrail"

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Konaşenkov, ellerindeki verilerin 15 Rus askerinin ölümüne neden olan bu olayın faili İsrailli pilotların profesyonel olmayışı ya da cezai ihmalini gösterdiğini ifade etti.

Konaşenkov "Bu nedenle İl-20 trajedisinin tek suçlusunun böyle bir eylemin kararını veren İsrail Hava Kuvvetleri'nde olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Rusya'nın hiçbir zaman İsrail'le olan anlaşmaları ihlal etmediğini ve İsrail'in Rus güçlerine karşı tehdit oluşturduğu anlarda dahi Suriye'deki hava savunma sistemlerini kullanmadığını belirten Konaşenkov, İsrail'in uçağın düşürülmesi konusunda medeni ilişkiler çerçevesinin dışına çıktığını belirtti.

Konaşenkov'a göre, İsrail ya Rusya ile olan anlaşmalara önem vermiyor, ya da bu tür eylemlerin trajediye götüreceğini bilen komutanlık ve komutanları kontrol etmiyor.

"İsrail'in eylemi bir yolcu uçağını da tehdit edebilirdi"

Konaşenkov, iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde Rusya'nın İsrail tarafına, İsrail toprakları yakınlarındaki eylemleri konusunda 310 kez bilgi verdiğini, ancak onların yapacakları saldırılardan hemen önce yalnızca 25 kez bilgi verdiğini söyledi.

Sözcü, İsrail uçağının eyleminin bir sivil ve yolcu uçağını da tehdit edebileceğini, bölgedeki F-16'nın o sırada orada bulunabilecek yolcu uçakları için de doğrudan tehdit oluşturabileceğini ifade etti.

"Golan Tepeleri'nde 6 Rus askeri polis noktası kuruldu"

Konaşenkov, BM barış güçlerinin güvenliğinin sağlanması için tartışmalı bölge olan Golan Tepeleri'ndeki Bravo hattında 6 Rus askeri polis gözlem noktasının kurulduğunu belirtti.

Konaşenkov, gözlem noktalarının Golan Tepeleri'nden İsrail topraklarına saldırıları engelleme imkanı sağladığını ekledi.