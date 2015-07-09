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Dünya

Rusya Srebrenitsa'nın soykırım olarak anılmasını öneren BM tasarısını veto etti

Rusya tasarıyı reddetme sebebinin, Bosna savaşında işlenen suçlardan sadece birini öne çıkarması olduğunu açıkladı

09 Temmuz 2015 00:26

Rusya, Bosna'daki savaş sırasında Sırplar tarafından Srebrenitsa'da katledilen Boşnakların anılması amacıyla hazırlanan BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etti. BM daimi üyesi Rusya'nın vetosu sebebiyle tasarı reddedildi. 

İngiltere'nin sunduğu kasar tasarısıyla ilgili yapılan oylamada Çin, Nijerya, Angola ve Venezuela çekimser oy kullandı. On üye karar tasarısının lehinde oy kullanırken, Rusya'nın veto etmesi nedeniyle Srebrenitsa'da yaşananların BM Güvenlik Konseyi'nde soykırım olarak nitelendirilmesi tasarısı kabul görmedi. 

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, Rusya'nın veto kararı alma sebebinin, tasarının Bosna savaşında işlenen suçlardan sadece birini öne çıkarması olduğunu söylemişti. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft ise oylamadan önce yaptığı açıklamada, tasarının Srebrenitsa kurbanlarının ailelerine karşı bir sorumluluk olduğunu ve metinde savaşta işlenen tüm suçlara da atıf olduğunu belirtmişti.

Tasarıda "Srebrenitsa'da işlenen soykırım ve bu savaşta işlenen kanıtlanmış tüm savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar en sert biçimde kınanır" ifadesi yer alıyordu.

 

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