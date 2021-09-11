Rusya, "seçimlere müdahale" iddiasıyla ABD Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

T24 Dış Haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin bu ay yapılacak parlamento seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını iddia ederek Büyükelçi John Sullivan'ı bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli teknoloji devlerinin seçim öncesi Rusya'nın yasalarını ihlal ettiğine dair "su götürmez kanıtlar" olduğunu ifade etti. Açıklamada hangi şirket ve ihlallerden söz edildiği konusunda detay paylaşılmadı.

Sullivan'ın Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile görüştüğü açıklandı.

Açıklamada Ryabkov'un ABD Büyükelçisi'ne, "Bu kapsamda ülkemizin içişlerine müdahale edilmesi kabul edilemez" dediği aktarıldı.

Moskova, geçen aylarda internet üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için girişimlerde bulunmuş ve "Rusya tarafından yasaklanan içerikleri silmeyen" teknoloji devlerine karşı yasal süreç yürütmeye başlamıştı.

Rusya, geçen hafta Apple ve Google'ın tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin aplikasyonunu kaldırmamasının "seçimlere müdahale" olarak görülebileceğini ifade etmişti.