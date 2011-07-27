-RUSYA SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRACAK MOSKOVA (A.A) - 26.07.2011 - Rusya, ordunun elindeki silahları modernize etmek ve yeniden silahlanmak için savunma harcamalarını bu yıl, geçen yıla göre yarı yarıya yarıya artıracağını bildirdi. Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Rusya'nın 2011 yılında savunma harcamalarına 750 milyar ruble (27,20 milyar dolar) dolar ayırdığını, söz konusu paranın silah alımı, savunma ile ilgili araştırma ve silahların geliştirilmesinde kullanılacağını belirtti. Rusya Silahlı Kuvvetleri, yıllardır yeteri kadar fon sağlanamaması nedeniyle yaşlanan alt yapı yatırımları ile silah sistemlerinin yenilenmesi için savunma harcamalarının artırılmasını istiyor. Putin, 2010 Aralık ayında 2020 yılına kadar ordunun yeniden silahlanması amacıyla 20 trilyon ruble (725 milyar dolar) savunma harcamasında bulunacaklarını bildirmişti. Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından geçen 20 yılda Rusya ordusunda görülen düşük moral ve kötü yaşam koşulları, Rusya ordusunda reform planları yapılmasına neden oldu. Rusya'nın 2008 yılında Gürcistan ile 5 günlük savaşı, Rusya ordusunda teknik sorunlar ile yaşlanmış teçhizatı gözler önüne serdi. Savunma harcamalarında artış, silah tasarımcısı Yuri Solomonov'un ''2011 yılı savunma tedarik planının berbat olması nedeniyle silah üreticilerin yeterli nükleer füze üretemediği'' yolundaki yorumunun ardından geldi.