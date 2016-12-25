Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçak düştü; 92 kişi hayatını kaybetti!

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait olduğu belirtilen ve içinde 84 yolcu ve 8 mürettebat bulunan Tupolev Tu-154 tipi uçağın Karadeniz kıyısındaki Soçi'den kalktıktan sonra radardan kaybolduğu bildirildi. Yaklaşık bir saat sonra uçağın Karadeniz'e düştüğü açıklandı. Karadeniz'de 70 metre derinlikte uçağın enkazına ve yolcuların kişisel eşyalarına ulaşıldı. Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 bakanlık yetkilisi vardı. Rusya Savunma Bakanlığı, sağ kurtulan olmadığını açıkladı. Bakanlık arama-kurtarma çalışmalarının 6 gemi ve 63 dalgıcın katıldığını duyurdu.

Kızıl Ordu Korosu da uçaktaydı

Uçakta sivil bulunmazken aralarında Kızıl Ordu Korosu'na mensup müzisyenler, gazeteciler ve askeri personelin de bulunduğu yaklaşık 92 kişi vardı.

Moskova’daki Chkalovsky Hava Üssü’nden kalkan uçağın yakıt ikmali için Soçi’ye indiği ve son güzergahının Suriye’nin Lazkiye kenti olduğunu bildirildi. 80 kişilik Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 üyesinin kayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Suriye'ye giderken düşen Rus uçağı Kızıl Ordu Korosu'nu taşıyordu!

Uçağın yerel saatle 05:20’de havalandığı ve kalkıştan 20 dakika sonra radardan kaybolduğu bildirildi. Görgü tanıkları uçak yükselirken düştüğünü belirtti.

Enkaza ulaşıldı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun video-konferans yoluyla arama-kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği öğrenildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in bilgilendirildiğini ve olayla ilgili gelişmeleri takip ettiğini ifade etti. Putin'in talimatıyla uçak kazasının soruşturulması amacıyla hükümet komisyonu kuruldu. Komisyonun başkanlığına Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov getirildi.

İnterfaks’a bilgi veren bir başka kaynak mürettebatın acil durum sinyali vermediğini aktardı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçağın enkazına Karadeniz'de ulaşıldığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uçağın parçalarına kıyıdan 6 kilometre uzaklıkta rastlandığı belirtildi.

Düşen Rus uçağına binmeden önce bu fotoğrafı paylaştı

Kalkıştan kısa süre sonra düşen Rus uçağında bulunduğu düşünülen Rus televizyon kanalı NTV çalışanı Yevgeniy Tolstov uçuştan önce Facebook'ta bu fotoğrafı yayımladı.

Rus NTV televizyonu, Tu-154 uçağında üç çalışanının bulunduğunu duyurdu. Açıklamaya göre düşen uçakta NTV muhabiri Mihail Lujnetskiy, kameraman Oleg Pestov ve ses operatörü Yevgeniy Tolstov vardı. Zvezda televizyonu da üç çalışanının düşen Tu-154 tipi uçakta bulunduğunu açıkladı. Muhabir Pavel Obuhov, kameraman Aleksandr Suranov ve kameraman yardımcısı Valeriy Rjevskiy Suriye'ye giden uçakta yer alıyordu.

İnceleme ekibi olay yerine ulaştı: Kim izin verdi?

Rus Soruşturma Komitesi, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçağın Karadeniz’e düşmesinin ardından soruşturma başlattı. Komitenin temsilcisi Svetlana Petrenko, askeri uzmanların belgeleri ve Tu-154’ün Suriye’ye uçmasına izin veren kişilerin incelendiğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, kıyıya 6 km mesafede ilk cesede ulaşıldığını bildirdi. Konaşenkov, "Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tu-154 uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybeden bir kişinin cesedine Soçi kıyı şeridinin 6 km açıklarında ulaşıldı. Ceset, arama-kurtarma gemisine alındı" dedi.

"3 bin saatten fazla uçuş deneyimine sahipti"

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-154 uçağının deneyimli ve birinci sınıf pilotlardan Roman Volkov tarafından kullanıldığını açıkladı. Bakanlık, Volkov'un 3 bin saatten fazla uçuş deneyimine sahip olduğunu duyurdu.

Türk hükümetinden ilk açıklama

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rus askeri nakliye uçağının düşmesi nedeniyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya taziyelerini iletti. Bakan Işık, mesajında, şunları kaydetti: "Soçi'den kalkan Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait TU-154 tipi askeri nakliye uçağının Karadeniz'de Rus arama kurtarma sahası içinde bulunan bir yere düştüğünü ve uçakta bulunan mürettebat ile yolcuların hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bütün Rus halkına başsağlığı diliyorum."

Uçağın son tamiratı Aralık 2014'te

Karadeniz'e düşen Tupolev-154 uçağı 1983 yılında üretildi. Uçağın son tamiratı Aralık 2014'te, son bakımı ise bu yılın eylül ayında yapıldı. Uçağın toplam uçuş süresinin yaklaşık 7 bin saat olduğu ifade ediliyor.

Tupolev TU-154 uçağı 2010'da gündeme gelmişti

Tupolev TU-154 tipi uçak kamuoyunun gündemine daha önce, Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczyński’nin ölümüyle gelmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan Tupolev-154 tipi uçak 10 Nisan 2010 tarihinde kalkışından kısa süre sonra düşmüş ve uçakta bulunan 96 kişiden kurtulan olmamıştı.