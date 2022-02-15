Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna yakınlarındaki bazı askerlerin üslerine dönmeye başladığını duyurdu

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Rusya, Ukrayna sınırına yığılan bazı askerlerin üslerine geri dönmeye başladığını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınağı, Batı'da Ukrayna'nın işgal edileceğine dair endişelere neden olmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Güney ve batı ordu bölgelerinin üniteleri görevlerini tamamladıkları için demiryolu ve karayolu ile dönüş hazırlıklarına başladılar ve bugün garnizonlarına dönmeye başlayacaklar" dedi.

Açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında Moskova'da gerçekleşecek görüşmeden kısa süre önce yapıldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin ile bu hafta yaptığı görüşmede bazı askeri tatbikatların yakın zamanda biteceğini söylemişti.

Ukrayna sınırı yakınlarına 100 binden fazla asker konuşlandıran Rusya, bir işgal hazırlığında olduğu iddialarını defalarca reddetmişti.