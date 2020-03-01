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Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye, İdlib hava sahasını kapattıktan sonra, Türk uçaklarının güvenliğini garanti edemeyiz

01 Mart 2020 22:37

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye yönetiminin İdlib'deki hava sahasını kapatmasının ardından, bu bölgede Türk uçaklarının güvenliğini garanti edemeyeceklerini bildirdi.

Sputnik'in haberine göre; Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye yönetiminin İdlib üzerindeki hava sahasını kapattıktan sonra Rusya’nın Türk savaş uçaklarının bölgedeki uçuşlarının güvenliğini garanti edemeyeceğini belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, şunları söyledi:

"Suriye hükümeti, İdlib bölgesi üzerindeki hava sahasındaki durumun aniden kötüleşmesi bağlamında, bu hava sahasının kapatıldığını duyurmak zorunda kaldı. Bu koşullarda, Rusya’nın Suriye’deki ordu grubu komutanlığı, Türk savaş uçaklarının Suriye semalarındaki uçuşlarının güvenliğini garanti edemez."

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