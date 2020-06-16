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Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus-Türk ortak devriyesine bombalı saldırı düzenlendi

"Devriyeye katılan askerler yara almadı"

16 Haziran 2020 13:58

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ve Türk askerlerin İdlib'de gerçekleştirdikleri ortak devriye sırasında bir bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, ortak devriye sırasında infilak ettirildiğini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaralı asker olmadığını, sadece Rus zırhlı personel taşıyıcıda küçük çaplı hasar oluştuğunu söyledi.

Konaşenkov, "Bugün Eriha ile Urum el Coz yerleşimleri arasındaki güzergâhta ortak devriye faaliyeti gerçekleştirildiği sırada, militanlar M4 karayolundaki durumun izlenmesinin engellenmesi amacıyla bir terör saldırısı girişiminde bulundu. Militanların konvoyun seyrettiği güzergahta bir patlayıcı maddeyi infilak ettirmesi sonucu Rus zırhlı personel taşıyıcıda küçük çaplı hasar oluştu. Devriyeye katılan askerler yara almadı" dedi.

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