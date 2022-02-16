Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus askerlerin tatbikattan sonra Kırım'dan ayrıldığını" gösteren bir video yayınladı

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Batı ülkeleri ve NATO, Rusya'nın yığınak yaptığı bölgelerden askerlerini çektiğine dair bir kanıt görmediklerini belirtirken; Rusya Savuna Bakanlığı, Rus askerlerin tatbikatını tamamladıktan sonra ilhak edilmiş Kırım'dan ayrıldığını gösterdiği iddia edilen bir video yayınladı.

Tank ve askeri araçların Kırım Köprüsü'nden geçtiği görülen videoda tatbikat sonrası Kırım'a getirilen bölüklerin ayrılmasının gösterildiği belirtildi. Bakanlık, bu askerlerden bazılarının üslerine döneceğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna yakınlarında hala 150 bin askerinin olduğunu ifade etmişti.

Rusya, uluslararası hukuka göre Ukrayna toprağı olan Kırım yarımadasını 2014 yılında ilhak etmişti.

Rusya'nın tatbikat için asker gönderdiği eski Sovyet cumhuriyeti Belarus da, tatbikatlar bittikten sonra ülkede tek bir Rus askeri bile kalmayacağını söyledi.