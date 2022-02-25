Rusya Savunma Bakanlığı: Rus paraşütçüler, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirdi

Ukrayna'nın dört bir yanında saldırılar sürerken Rusya Savunma Bakanlığı, Rus paraşütçülerin Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Sputnik'in aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, "Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu alan tamamen kontrolümüz altında, radyasyon seviyesi normal düzeyde" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini dün 21.45'te bildirmişti.
Çernobil Nükleer Santrali, başkent Kiev'den yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
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