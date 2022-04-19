Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol'de silah bırakan Ukraynalı askerlerin çıkışı için insani koridor oluşturduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol’de silahlarını bırakan Ukrayna askerlerinin çıkışı için bir insani koridor açıldığını açıkladı.

RIA’nın aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, kuşatma altındaki Mariupol’de Azovstal çelik fabrikasında bulunan ve silah bırakmayı gönüllü bir şekilde kabul eden Ukraynalı askerlerin şehirden çıkışı için insani koridor açıldığını duyurdu.

Ukrayna’nın doğusuna yönelik saldırılarını başlatan Rus güçleri, haftalardır kuşatma altındaki Mariupol’de de şehrin çoğunluğunu ele geçirdiğini açıklıyor.

Mariupol kuşatması altında Ukraynalı askerlerin büyük bölümü Azovstal'da bulunuyordu.