Rusya Savunma Bakanlığı: İdlib'de Türkiye ile yapılan ikinci ortak devriye de 'kısa kesildi'

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Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rus kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirdiği ikinci ortak devriyenin "kısa kesildiğini" duyurdu.

Devriyenin Halep ile Latakya kentlerini birbirine bağlayan stratejik öneme sahip M4 karayolu boyunca yapılması gerekiyordu.

Yapılan ilk ortak devriye de planlanandan erken bitirilmişti. Moskova buna gerekçe olarak, "muhaliflerin provokasyonunu göstermişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib'de 36 Türk askerinin şehit olmasının ardından 5 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitmişti. Burada yapılan görüşmeler sonucunda Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov İdlib'de yeniden ateşkes ilan edilmesini içeren mutabakat imzalanmıştı.

Söz konusu Moskova Mutabakatı'nda İdlib'de neler yapılacağı şöyle sıralanmıştı:

"1- İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01’den itibaren durdurulacaktır.

2- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

3- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba’dan (Serakib’in 2 km batısı) Ain-Al-Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır."