Rusya Savunma Bakanlığı: Erdoğan'ın sözleri gerçeklerle bağdaşmıyor

Erdoğan ne demişti?

AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de, rejim ve Ruslar ile yine rejimle birlikte hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının, teröristleri değil, doğrudan sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" demişti.

Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle:

"İdlib'de rejim ve onlarla birlikte hareket eden Rus güçleriyle İran destekli militanlar, sürekli sivil halka saldırıyor, katliam yapıyorlar. Söze gelince insan haklarını, sivil hassasiyetini ağızlarından düşürmeyenler, tüm bu saldırılar karşısında derin bir sessizliğe gömülmüş durumdalar. İdlib'le ilgili kimi endişe ifadelerinin de insan hayatına ve onuruna olan saygıdan dolayı değil başka saiklerden kaynaklandığını biliyoruz. Herkes gözünü kapasa sırtını dönse de Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır.

"İdlib'de rejim ve Ruslar ile rejimle birlikte hareket eden güçlerin doğrudan sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını çizmek istiyorum. Amaç kolayca işgal etmek için bölge halkını sınırlarımıza doğru harekete zorlayarak sahayı tamamen boşaltmaktır. Bugüne kadar yapılan anlaşmalara ve sözlere riayet edilmesini bekleyerek en az fiili müdahale ile süreci yönetmeye çalıştık. Ama bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymuyor. Üstelik bir süredir bu saldırılar doğrudan askerlerimizi, dolayısıyla doğrudan Türkiye'yi de hedef almaya başladı. Madem durum bu öyleyse biz de artık lafa değil, sadece sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi muhtırası sınırlarına, yani gözlem sınırlarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa, çekinmeden, hiçbir oyalanmaya meydan vermeden bunu yapacağız. Bitmez tükenmez toplantıların sonuçlarını beklemeden hemen şimdi ne yapmamız gerekiyorsa onun adımlarını atacağız. Bölgedeki muhalif gruplardan, başı bozuk hareket ederek rejime saldırı bahanesi verenlere de artık tavizsiz davranacağımızı ilettik. Geldiğimiz noktada artık kimsenin provokasyonlarına göz yumacak değiliz.

"Ülkemizle birlikte mücadele eden Suriyeli kardeşlerimiz, rejimi Soçi mutabakatı sınırlarının dışına atmak üzere harekete geçtiler. İdlib'de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları artık eskisi gibi rahat hareket edemeyeceklerdir. Gözlem noktalarındaki ve diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde İdlib ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum."