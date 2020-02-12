Rusya Savunma Bakanlığı: Erdoğan'ın sözleri gerçeklerle bağdaşmıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Suriye ordularının sivilleri hedef aldığına dair açıklamalarının gerçekle bağdaşmadığını bildirildi.
Sputnik'in aktardığına göre; Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'deki duruma ilişkin bir açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklama, Erdoğan'ın sözlerinin gerçekle bağdaşmadığı kaydedilirken, Rus askerlerinin ve Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin faaliyetlerinin yalnızca Soçi mutabakatları temelinde gerçekleştirildiği belirtildi.
"Sığınmacıların İdlib'den kitleler halinde ayrıldığına dair haberler gerçeği yansıtmıyor"
Bakanlık, 'İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki sığınmacıların bölgeyi kitleler halinde terk ettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını iddia ederken, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin somut bulgulara dayanmadığını' kaydetti. Bakanlık, İdlib'deki sakinlerin önemli bölümünün tehlikeli bölgelerden 'güvenli' bir şekilde ayrılarak hükümetin kontrolündeki bölgelere geçtiğini öne sürdü.
TIKLAYIN - Birleşmiş Milletler: İdlib mezarlığa dönebilir
Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki mevcut durumun, Ankara'nın bu bölgeyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklandığını iddia ederken, Türkiye'den bölgeye yapılan asker ve silah sevkiyatının İdlib'deki durumu önemli şekilde zorlaştırdığı belirtildi.
TIKLAYIN - BM'den İdlib uyarısı: 700 bin Suriyeli Türkiye sınırına ilerliyor
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye hükümet güçlerinin verdiği karşılıklardan canlı kalkan kullanarak korunan terör örgütlerinin İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki provokasyonları nedeniyle bugün sivil halk acı çekiyor. Türkiye-Suriye sınırı üzerinden gerilimi azaltma bölgesine silah ve mühimmat sevkiyatı yapılması ve Türk zırhlı araçları ile askerlerin İdlib'e girmesi durumu önemli derecede zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte, mutabık kalınmamış acil kararlar alınmaması halinde Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de olumlu sonuçlar elde edebileceği belirtilen açıklamada, "Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki ana görevi, Suriyelilerin barışçıl yaşama geri döndürülmesi için bu ülkedeki uluslararası terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasıydı ve hala daha böyle. Teröristlerin provokasyonlarına gelmeden ve mutabık kalınmamış acil kararlardan kaçınarak Rusya ve Türkiye'nin bu görevi başarıyla yerine getireceğinden eminiz" denildi.