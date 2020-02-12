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Rusya Savunma Bakanlığı: Erdoğan'ın sözleri gerçeklerle bağdaşmıyor

"Sığınmacıların İdlib'den kitleler halinde ayrıldığına dair haberler gerçeği yansıtmıyor"

12 Şubat 2020 21:16

Rusya Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Suriye ordularının sivilleri hedef aldığına dair açıklamalarının gerçekle bağdaşmadığını bildirildi.

Sputnik'in aktardığına göre; Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'deki duruma ilişkin bir açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklama, Erdoğan'ın sözlerinin gerçekle bağdaşmadığı kaydedilirken, Rus askerlerinin ve Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin faaliyetlerinin yalnızca Soçi mutabakatları temelinde gerçekleştirildiği belirtildi.

"Sığınmacıların İdlib'den kitleler halinde ayrıldığına dair haberler gerçeği yansıtmıyor"

Bakanlık, 'İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki sığınmacıların bölgeyi kitleler halinde terk ettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını iddia ederken, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin somut bulgulara dayanmadığını' kaydetti. Bakanlık, İdlib'deki sakinlerin önemli bölümünün tehlikeli bölgelerden 'güvenli' bir şekilde ayrılarak hükümetin kontrolündeki bölgelere geçtiğini öne sürdü.

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Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki mevcut durumun, Ankara'nın bu bölgeyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklandığını iddia ederken, Türkiye'den bölgeye yapılan asker ve silah sevkiyatının İdlib'deki durumu önemli şekilde zorlaştırdığı belirtildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye hükümet güçlerinin verdiği karşılıklardan canlı kalkan kullanarak korunan terör örgütlerinin İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki provokasyonları nedeniyle bugün sivil halk acı çekiyor. Türkiye-Suriye sınırı üzerinden gerilimi azaltma bölgesine silah ve mühimmat sevkiyatı yapılması ve Türk zırhlı araçları ile askerlerin İdlib'e girmesi durumu önemli derecede zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

"Acil kararlar alınmazsa Rusya ve Türkiye başarılı olabilir"

Bununla birlikte, mutabık kalınmamış acil kararlar alınmaması halinde Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de olumlu sonuçlar elde edebileceği belirtilen açıklamada, "Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki ana görevi, Suriyelilerin barışçıl yaşama geri döndürülmesi için bu ülkedeki uluslararası terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasıydı ve hala daha böyle. Teröristlerin provokasyonlarına gelmeden ve mutabık kalınmamış acil kararlardan kaçınarak Rusya ve Türkiye'nin bu görevi başarıyla yerine getireceğinden eminiz" denildi.

Erdoğan ne demişti?

AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de, rejim ve Ruslar ile yine rejimle birlikte hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının, teröristleri değil, doğrudan sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" demişti.

Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle:

"İdlib'de rejim ve onlarla birlikte hareket eden Rus güçleriyle İran destekli militanlar, sürekli sivil halka saldırıyor, katliam yapıyorlar. Söze gelince insan haklarını, sivil hassasiyetini ağızlarından düşürmeyenler, tüm bu saldırılar karşısında derin bir sessizliğe gömülmüş durumdalar. İdlib'le ilgili kimi endişe ifadelerinin de insan hayatına ve onuruna olan saygıdan dolayı değil başka saiklerden kaynaklandığını biliyoruz. Herkes gözünü kapasa sırtını dönse de Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır.

"İdlib'de rejim ve Ruslar ile rejimle birlikte hareket eden güçlerin doğrudan sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını çizmek istiyorum. Amaç kolayca işgal etmek için bölge halkını sınırlarımıza doğru harekete zorlayarak sahayı tamamen boşaltmaktır. Bugüne kadar yapılan anlaşmalara ve sözlere riayet edilmesini bekleyerek en az fiili müdahale ile süreci yönetmeye çalıştık. Ama bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymuyor. Üstelik bir süredir bu saldırılar doğrudan askerlerimizi, dolayısıyla doğrudan Türkiye'yi de hedef almaya başladı. Madem durum bu öyleyse biz de artık lafa değil, sadece sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi muhtırası sınırlarına, yani gözlem sınırlarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa, çekinmeden, hiçbir oyalanmaya meydan vermeden bunu yapacağız. Bitmez tükenmez toplantıların sonuçlarını beklemeden hemen şimdi ne yapmamız gerekiyorsa onun adımlarını atacağız. Bölgedeki muhalif gruplardan, başı bozuk hareket ederek rejime saldırı bahanesi verenlere de artık tavizsiz davranacağımızı ilettik. Geldiğimiz noktada artık kimsenin provokasyonlarına göz yumacak değiliz.

"Ülkemizle birlikte mücadele eden Suriyeli kardeşlerimiz, rejimi Soçi mutabakatı sınırlarının dışına atmak üzere harekete geçtiler. İdlib'de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları artık eskisi gibi rahat hareket edemeyeceklerdir. Gözlem noktalarındaki ve diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde İdlib ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum."

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