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Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı: 120 IŞİD teröristi öldürüldü

İstanbul, 7 Ekim (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de 120 IŞİD teröristinin Rusya kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ve teröristlerin en az 60'ının 'yabancı teröristler' olduğunu duyurdu

07 Ekim 2017 14:33

İstanbul, 7 Ekim (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye\'de 120 IŞİD teröristinin Rusya kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ve teröristlerin en az 60\'ının \'yabancı teröristler\' olduğunu duyurdu.

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