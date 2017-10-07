Rusya Savunma Bakanlığı: 120 IŞİD teröristi öldürüldü
İstanbul, 7 Ekim (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de 120 IŞİD teröristinin Rusya kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ve teröristlerin en az 60'ının 'yabancı teröristler' olduğunu duyurdu
07 Ekim 2017 14:33
İstanbul, 7 Ekim (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye\'de 120 IŞİD teröristinin Rusya kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ve teröristlerin en az 60\'ının \'yabancı teröristler\' olduğunu duyurdu.
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