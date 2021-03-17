Rusya Savunma Bakanı: Türkiye ile zor, ancak sonuç veren ilişkilerimiz var

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu , "Rusya’nın Türkiye ile farklı alanlarda zor, ancak sonuç veren bir işbirliği olduğunu" ifade etti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Kazak tengrinews.kz sitesine konuşan Şoygu, "Türkiye ile ilişkilerden söz edecek olursam, kolay olmayan, çok zorlu, ancak çok da sonuç veren çalışmalarımız var. Bunlar ortak çalışmalarımız. Zor olmasının nedeni ise engellenmemiz, Türkiye’nin NATO üyesi olmasının engel yaratması. Bu elbette bir engel" dedi.

İşbirliği yapan iki ülkeden birinin NATO üyesi olup diğerinin olmaması hakkında konuşan Şoygu, şöyle devam etti: "Ancak bu ülkeler ortak bir dil buluyor, ortak çalışmalar, operasyonlar yürütüyor, imkansız görülen yerlerde dahi uzlaşma noktası buluyor. Çözüm yöntemleri buluyoruz. Sözgelimi İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi. Bize göre, Suriye’de gerilimi azaltma bölgesinin kurulması, bu tür krizlerin çözümünde yeni bir sayfa, yeni bir mekanizma."

Şoygu, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde ortak devriye gerçekleştirdiğini de hatırlattı.

Şoygu, "Teröristlerle birlikte mücadele ediyoruz. Ortak hava sahasında da sık sık birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çok sayıda geçiş noktasını düzenliyor ve kontrol ediyoruz, göçmenlerle birlikte ilgileniyoruz" dedi.