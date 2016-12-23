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Rusya Savunma Bakanı: Suriye'de ateşkesi sağlamaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Astana'da ateşkes görüşmelerinin yapılacağını duyurmuştu

23 Aralık 2016 15:11

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de 2011 yılından beri devam iç savaşta ateşkesi sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yardımcısı Gennady Gatilov da Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak görüşmelerde Suriye'nin genelinde uygulanacak bir ateşkes planının konuşulacağını söyledi. 

Rus Interfax ajansına konuşan Gatilov, Ocak ayının ortalarında Türkiye, İran ve Rusya'nın katılacağı görüşmelerin ana konusunun Suriye'de ülke genelinde bir ateşkesin sağlanması olduğunu belirtti. 

Salı günü Moskova'da yapılan görüşmelerde üç ülkenin savunma ve dışişleri bakanları Suriye'de barışın sağlanmasına katkıda bulunmak için hazırız mesajları vermişti. 

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Japonya'ya yaptığı ziyaretinde, Astana'da yapılacak görüşmelerin Cenevre'nin devamı niteliğinde olacağını belirtmişti. Putin ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Suriye'de barışın devamını önereceklerini söylemişti. 

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Rusya Savunma BakanıSergey Şoygu

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