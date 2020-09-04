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Dünya

Rusya Savunma Bakanı Şoygu da Sputnik V aşısını yaptırdığını açıkladı

04 Eylül 2020 16:04

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının kendisine de yapıldığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu başkent Moskova’da Rusya tarafından tescillenen Koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi kendisinin de olduğunu açıkladı.

Toplantı esnasında meslektaşlarından birinin sorusu üzerine Şoygu, aşıyı kısa bir süre önce olduğunu belirtti. Rusya Savunma Bakanı, ordu içerisinde dileyenlerin bu aşıyı olabileceğini, önceliğin ise ordu içerisinde yer alan tıp doktorları ile tüm düzeylerdeki komutanlara verileceğini kaydetti.

Resmi kayıt ismi Gam-Covid-Vac olan Sputnik V, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirildi. Söz konusu merkez daha önce de SARS ve MERS’e karşı aşı geliştirmişti.

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