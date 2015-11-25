Rusya Savunma Ataşesi ve Kara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığı'na çağrılarak bilgilendirildi

Rusya Federasyonu Savunma Ataşesi ve Kara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığı'na çağrılarak Rus savaş uçağının Suriye sınırında düşürülmesi ile ilgili bilgilendirildi. Konuya ilişkin Genelkurmay'dan yapılan açıklamada "bilgilendirilmeye ek olarak Moskova’daki askeri makamlar telefon ile aranarak irtibat kurulmuş ve Moskova ile her türlü iş birliğine hazır olunduğu belirtilmiştir" denildi. Genelkurmay söz konusu uçağın milliyeti bilinmeden düşürüldüğü bilgisini yineledi.

Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle:

Rusya Federasyonu’na ait SU-24 savaş uçağının düşürülmesi ile ilgili olarak 24 ve 25 Kasım 2015 tarihlerinde Rusya Federasyonu Savunma Ataşesi ve Kara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhına davet edilerek, olayın meydana gelişi konusunda bilgilendirme yapılmış ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Bahse konu görüşmelerde;

Tarafımızdan uçağın uyarılması esnasında milliyetinin bilinmediği,

Israrla yapılan ve 10 kez tekrarlanan çağrılarımıza cevap vermemesi üzerine hava sahamızı ihlal eden uçağa yönelik ilgili angajman kuralının uygulandığı,

Pilotların bulunması ve kurtarılması yönünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yoğun gayret gösterildiği,

Olayla ilgili her türlü soruya cevap verilmiş, Rus tarafınca anlaşılması için radar iz haritaları kullanılarak konu anlatılmış ve her türlü bilginin paylaşılmasına hazır olunduğu belirtilmiş,

Ayrıca daha önce yapılan toplantılarda Rus tarafına angajman kurallarına uyulması konusunda Türkiye’nin hassasiyetinin iletildiği tekrar hatırlatılmış, milliyeti bilinmeyen bir uçağın ikazlara rağmen Türk hava sahasına yaklaşması halinde angajman kurallarının otomatik olarak yürürlüğe girdiği tekrar ifade edilmiştir.

Bunlara ilaveten Moskova’daki askeri makamlar telefon ile aranarak irtibat kurulmuş ve Moskova ile her türlü iş birliğine hazır olunduğu belirtilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.