Rusya, savaş uçağının düşürülmesinin ardından yeni füzesavar sistemler geliştiriyor

Radyo-Elektronik Teknolojiler Şirketi (CRET) Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Miheyev, Suriye ordusunun Rus Il-20 savaş uçağını düşürmesinin ardından, keşif uçağını düşman füzelerine karşı görünmez yapacak tamamen yeni elektronik karşı tedbir ve elektronik harp sistemleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Sputnik’e konuşan Miheyev, Suriye’deki Il-20 vakasının ardından yeni elektronik harp sistemlerinin geliştirilmesi için çalışmaların yapılıp yapılmadığı sorusuna yanıt olarak, “Vitebsk, Prezident, Hibini ve diğer elektronik karşı tedbir sistemlerini geliştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor” dedi.

Miheyev, “Il-20 oldukça eski uçak. Bu uçak, taşınabilir hava savunma sistemlerine karşı koruma için tasarlanan standart teçhizatla donatıldı. Eğer Rusya Savunma Bakanlığı, ilgili görev verirse biz bu uçağı modern elektronik harp sistemleriyle donatırız” ifadelerini kullandı.