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Dünya

Rusya sandık başında

Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından gerçekleşen altıncı parlameto seçimleri için halk sandık başında.

04 Aralık 2011 02:00

T24 - Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından gerçekleşen altıncı parlameto seçimleri için halk sandık başında.


Ülkede 107 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor. Federal meclisin alt kanadı Duma için yapılacak seçimlerde, Başbakan Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın yine birinci parti olarak çıkması bekleniyor.


Toplam yedi partinin yarıştığı seçimlerde, partiler 450 üyeli parlamentoya girebilmek için yüzde yedilik seçim barajını aşmak zorunda.


Öte yandan bağımsız seçim izleme grubu Golos'un, para cezasına çarptırılması tepki çekti. Gözlemciler, seçimlerin adil bir şekilde gerçekleşmeyeceği endişelerini dile getiriyor.

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