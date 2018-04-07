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Dünya

Rusya: Şam'da bombalı araç saldırısı; 1 kişi öldü

Şam'da bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda 1 sivilin öldüğünü, 6 kişinin yaralandı

07 Nisan 2018 14:04

Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezi Başkanı Yuriy Yevtuşenko, Şam’da bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda 1 sivilin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sputnik’e konuşan yerel bir kaynak, dün Şam’daki El Hansa Camii yakınlarında park edilmiş bombalı bir aracın patlatılması sonucunda 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezi Başkanı Yuriy Yevtuşenko bu bilgiyi doğruladı.

Günlük basın toplantısında konuşan Yevtuşenko “Şam’ın Barzeh bölgesinde, El Hansa Camii yakınlarında park edilmiş bir bombalı aracın infilak etmesi sonucunda 1 sivil öldü, 6 sivil yaralandı” dedi.

Bu saldırı, militanların Şam’da gerçekleştirdikleri saldırılardan yalnızca biri. 20 Mart’ta bir pazarda gerçekleştirilen roketli saldırıda 37 kişi ölmüştü.

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