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Dünya

Rusya: Şam yönetimi muhaliflerle görüşmeye hazır

BM himayesinde yapılacak görüşmelere davet edilecek muhalifler için liste hazırlanacak

05 Kasım 2015 18:50

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye hükümetinin muhaliflerle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı savaşan herkesi terörist olarak görmediklerini belirten Zaharova, Viyana toplantısından bu yana Suriyeli muhaliflerle bağlantı kurma çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Mariya Zaharova, ''Suriye hükümeti ve muhalifler arasında BM himayesinde yapılacak görüşmelere hazır olduklarına dair Şam'dan doğrulama aldık. Bundan sonra yapılması gereken (görüşmelere davet edilecek) muhaliflerin listesini hazırlamak'' dedi.

Zaharova bir soru üzerine de Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı savaşan herkesi terörist olarak görmediklerini söyledi. ''Suriye'deki krize taraf olan herkesin terörist olduğunu hiçbir zaman söylemedik'' diyen Zaharova, ''Suriye'de teröristler, aşırılık yanlıları ve silahlı muhalifler olduğunu söyledik'' ifadelerini kullandı.

Özellikle de bu sebeple Suriye görüşmelerine katılabilecek muhaliflerin bir listesini oluşturduklarını belirten Zaharova, 38 isimden oluşan bu listeyi önceki hafta Viyana'da düzenlenen uluslararası Suriye toplantısında sunduklarını da hatırlattı. Zaharova, Viyana toplantısından bu yana Suriyeli muhaliflerle bağlantı kurma çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını da ekledi.

 

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