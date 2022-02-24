Rusya, saldırısına gerekçe olarak BM Antlaşması'nın 51. maddesini gösterdi: "Amaç kendimizi savunmak"

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına gerekçe olarak Birleşmiş Milletler Antlaşması 51. maddesini gösterdi ve gerçekleştirilen operasyonun 'kendini savunma amaçlı' olduğunu ifade etti.

Nebenzya, Rusya'nın Ukrayna topraklarına girme kararını BM Güvenlik Konseyi'nin acil durum toplantısında savundu.

Rusya Daimi Temsilcisi, "Bugünkü krizin kökenleri Ukrayna'da ve Ukrayna'nın hamlelerinde bulunuyor. Kiev yıllardır taahhütlerini sabote ediyordu" dedi. Nebenzya'nın bu sözleriyle Minsk Anlaşmaları'na atıfta bulunduğu düşünülüyor.

Temsilci, operasyonlarının bir başka amacının da Ukrayna'nın ayrılıkçı kontrolündeki doğusunda yaşayanları korumak olduğunu; bu insanların yıllardır "topçu ateşi altında yaşadığını" iddia etti.

BM Antlaşması'nın 51. maddesi şöyle:

"Bu Antlaşma'nın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez"