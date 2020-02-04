Rusya: S-500'ler bu yıl orduya teslim edilebilir

T24 Dış haberler

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus yapımı yeni nesil hava savunma sisteminin orduya yıl sonuna kadar teslimatının başlayabileceğini söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Kirivoruçko, KRET dergisine yaptığı açıklamada, "Yeni sistemin 2020'de askerlerimize teslim edileceğinde inanıyoruz" dedi.

Hava savunma askerlerinin "yeni ve eşsiz" S-500'leri denediğini ifade eden Kirivoruçko, S-500 Prometheus'ların radarda görünmeyen uçakları da vurabileceğini hatırlattı.

Türkiye'nin geçen sene teslim almaya başladığı S-400'lerin yine Rostec tarafından geliştirilen yeni modeli olan S-500'lerin 2025'te hazır olması bekleniyordu.