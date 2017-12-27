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Dünya

Rusya: S-400'lerin Türkiye'ye maliyeti 2,5 milyar dolar

Rus devlet şirketi Rosteh Başkanı Sergey Çemezov ilk teslimatın Mart 2020'de gerçekleşeceğini söyledi

27 Aralık 2017 17:45

NATO ile Türkiye arasında tartışma konusu yaratan Rus S-400 savuma füzelerinin maliyeti ile ilgili Rus basınında bir açıklamaya yer verildi. Habere göre sistem için yapılan anlaşmanın değeri 2,5 milyar dolar. Rus devlet şirketi Rosteh Başkanı Sergey Çemezov ilk teslimatın Mart 2020'de gerçekleşeceğini de söyledi.

NTV'nin haberine göre, Rus basınına konuşan Çemezov toplam değerin yüzde 45'inin ön ödeme olarak alınacağını belirtti. Kalan yüzde 55'lik kısım ise Rusya tarafından kredilendirilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kasım ayında "NATO ve diğer müttefiklerimize açıkça ifade ediyoruz, biz S-400'leri aldık, iş bitti. Finansman konusundaki detayları konuşuyoruz. En yakın zamanda bu sistemi ülkemizde kuracağız" diye konuşmuştu.

Rus yetkililer anlaşmanın tamamlandığını sadece her iki ülkede de son onaylara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olan ilk NATO ülkesi olacağını hatırlatan Çemezov aynı sistem için Suudi Arabistan ile de pazarlıklar yapıldığını kaydetti.

2007 yılından bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alan ve 400 kilometre menzili olan S-400 füzeleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.

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