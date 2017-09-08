"Rusya, S-400 füzelerini Türkiye’ye vermeyecek"

Ankara, Rusya’dan S-400 alacağına yönelik haberleri gündemde tutsa da NATO üyesi ülkeler arasında bu görüşmelerin sadece görüntüde, konjonktürel bir pazarlık olduğu görüşü hâkim. Uzmanlara göre Rusya’nın Türkiye’ye füze vermesi mümkün değil.

Konsey üyesi ülkelerin kendi arasında yaptığı değerlendirmelerde, “Rusya bir NATO üyesine teknoloji transferini de içerecek şekilde S-400’leri vermez; eninde sonunda bu teknolojinin NATO’nun eline geçeceğini bilir” vurgusu yapılıyor.

‘Erdoğan kaybedebilir’

Cumhuriyet’e konuşan batılı üst düzey bir diplomat da bu yaklaşımı doğrulayarak, “İmza atılabilir ama bu füzeler Türkiye’ye yerleştirilecek demek değil. Düşünsenize, 2019’da Erdoğan seçilmezse yerine geçen kişi bunu zaten NATO’ya verecektir. Rusya böyle bir riski almaz” görüşünü dile getirdi.

Rusya’nın Türkiye ile S-400 pazarlığı yaparak ittifak içerisinde çatlak oluşturmak istediğine işaret eden diplomat, Konsey’in verdiği tepkilerin de bu çerçevede değerlendirildiğini belirtti. Üst düzey bir başka diplomat da Türk-Rus pazarlığının aslında ABD’yi hedef aldığına ve Washington-Ankara arasındaki ilişkilerde istikrarsızlık yaratmayı hedeflediği savundu ve “Ben, Rusya’nın Türkiye’ye S-400’leri satmasına olasılık tanımıyorum” dedi.

Açıklamalar olumluydu

AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, imzaların atıldığını duyurmuştu. Rusya’nın silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev de, Türkiye ile S-400 füze savunma sistemleri için gerekli sözleşmenin imzalandığını açıklamış, “Ancak söz konusu sözleşme henüz yürürlüğe girmedi. Bazı teknik detaylar üzerinde çalışıyoruz” demişti.

Türkiye’nin 2010 yılından bu yana devam eden uzun menzilli füze arayışında Çin ile yaptığı görüşmeler NATO’dan çok fazla tepki çekmiş ancak Rusya ile başladığı S-400 görüşmelerine NATO’dan beklenen tepki gelmemişti. Ankara’nın ısrarla gündemde tuttuğu ve anlaşmanın imzalandığına yönelik açıklamalar üzerine ABD Savunma Bakanı Sözcüsü Jeff Davis, S-400’ler ile NATO hava savunma sistemleri arasındaki uyumsuzluktan endişeli olduklarını söylemişti. Davis, “Genel olarak, çalıştığımız tüm partner ve müttefiklerimizin, ki biz elbette Türkiye’yle çalışıyoruz, ne aldığı bizim umurumuzda. İttifakımıza katkı sağlayan şeyleri almalarını isterdik. Eğer bu yapılmazsa, bu alımların uyumumuza katkı sağlamaması endişe oluşturuyor” dedi.

Rusya Büyükelçisi susmuştu

Ankara’nın imzalandığını duyurduğu S-400 mutabakatı konusunda ise Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, şu açıklamayı yapmıştı: “Bu soru, buraya gelmeden önce cevap vermeyeceğimi bildiğim bir soru. Cevap vermek istemediğim bir soru. Hassas olmasından dolayı hem Türk hem de Rus basınında çok ince teferruatlarıyla tartışılıyor. Hem Washington hem de Brüksel’de bu konuda çok büyük bir uğultu var. Rusya internetine bakarsanız çok değişik yorumlara denk gelirsiniz. Konuşursam saptırılabilir.