Rusya: Rakka'daki IŞİD hedeflerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95 stratejik bombardıman uçaklarının Suriye'nin Rakka kentindeki IŞİD hedeflerini vurduğunu açıkladı.

Sputnik’te yer alan haber göre bakanlık, Rusya'daki üslerinden kalkan Tu-95'lerin İran ve Irak hava sahasını geçtiğini ve Rakka'daki IŞİD hedeflerini X-101 tipi kruz füzeleriyle vurduğunu belirtti.

​"Rus stratejik bombardıman uçakları, IŞİD'in başkenti olarak kabul edilen Rakka yakınlarındaki birkaç terörist kampını ve komuta noktasını imha etti" denilen açıklamada, keşif araçlarının, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu teyit ettiği kaydedildi.

Operasyon sırasında Hmeymim Üssü'nden havalanan Su-30 ve Su-35 avcı uçakları tarafından koruma sağlandığı belirten Tu-95'lerin, Rakka'daki görevlerin tamamlanması sonrası Rusya'daki üslerine geri döndüğü aktarıldı.