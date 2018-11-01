Rusya Rakka'da insani felaketin devam ettiğini duyurdu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Kasım (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı’nın özel temsilcisi İgor Konaşenkov, IŞİD terör örgütünün eski başkenti olan Suriye’nin Rakka şehrinde insani felaketin devam ettiğini söyledi ve kentte anarşinin sürdüğünü ekledi.

Konaşenkov, ABD tarafından yönetilen koalisyonunun saldırısı sonucunda Rakka şehrinin neredeyse yer yüzünden silindiğini söyledi. Özel temsilci, şehirde suyun bulunmadığını, elektrik olmadığını, depoların, hastanelerin ve eczanelerin çalışmadığını ve binlerce cesedin hala bina kalıntıları altında olduğunu ekledi.

Konaşenkov, “Rakka’ya herhangi bir medeni yoldan gitmek imkansız. Bu şehirde koalisyon tarafından kontrol edilen diğer alanlarda olduğu gibi, anarşi, açlık ve tahribat gelişiyor, bu da tabii ki, terör gruplarının faaliyetlerinin yeniden başlaması için bir üreme alanı olmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.