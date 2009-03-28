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Spor

Rusya rahat kazandı

Hiddink yönetimindeki Rusya milli takımı, 2010 Dünya Kupası dördüncü eleme grubu mücadelesinde Azerbeycan’ı ağırladı.

28 Mart 2009 02:00

Guus Hiddink yönetimindeki Rusya milli takımı, 2010 Dünya Kupası dördüncü eleme grubu mücadelesinde Azerbeycan’ı ağırladı.

Karşılaşmaya Azerbeycan iyi başlamasına rağmen gol yollarındaki etkisiz olmaları sonucunda gol bulamadılar. Ev sahibi Rusya ise ilerleyen dakikalarda oyunu dengeledi ve Pavlyuchenko’nun frikikten atıığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatmayı başardı.

İkinci yarının 71. dakikasında Pavlyuchenko'nun pasıyla ceza sahasına giren Zurianov topu ağlara göndererek Rusya'yı rahatlattı ve oyunun kontrolü tamemen Rusya'ya geçmiş oldu. Karşılaşmanın son dakikalarında Azerbeycan etkili oldu ve bir gol girişiminde top şanssız bir şekilde direkten döndü. Karşılaşmada 2-0 Rusya’nın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Rusya dördüncü grupta puanını 9’a çıkarırken Azerbeycan ise 1 puanda kaldı.

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