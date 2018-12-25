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Rusya: Putin'in programında Erdoğan'la görüşme yok

Erdoğan, "Putin ile yüz yüze görüşeceğiz" demişti

25 Aralık 2018 16:59

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in programında, yakın zamanda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la bir görüşmenin yer almadığını söyledi.

Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada birkaç gün içerisinde Rusya'ya gidip Putin ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğini söylemişti.

Sputnik Türkiye’nin aktardığına göre, Erdoğan’ın bu açıklamaları Peskov’a soruldu.

Peskov soru karşısında, Putin'in programında Erdoğan'la yapılmasına kararlaştırılmış bir görüşmenin şu anda yer almadığı yanıtını verdi.

 

 

 

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