-Rusya potada Avrupa üçüncüsü oldu ANKARA (A.A) - 18.09.2011 - Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Makedonya'yı 72-68 yenen Rusya üçüncü oldu. Litvanya'da düzenlenen ve bu akşam İspanya ile Fransa arasında yapılacak final maçıyla sona erecek olan şampiyonada, üçüncülük mücadelesinde Makedonya ile Rusya karşılaştı. Maçı baştan sona üstün götüren Rusya, ilk periyodu 17-13, devreyi 36-30, üçüncü periyodu ise 56-48 önde tamamladı. Rusya'da Andrei Kirilenko 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Andrey Vorontsevich, Timofey Mozgov ve Sergey Monya da 10'ar sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Makedonya'da ise 22 sayıyla maçın en skorer ismi olan Bo McCalebb, 16 sayıyla Vlado İlievski ve 13 sayıyla Pero Antic'in çabaları yeterli olmadı ve Rusya karşılaşmadan 72-68 üstün ayrılarak üçüncülüğü elde etti.