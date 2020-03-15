Rusya, Polonya ve Norveç ile kara sınır kapılarını geçişlere kapattı

Rusya’nın bu geceden itibaren Polonya ve Norveç ile kara sınır kapılarını geçici olarak geçişlere kapatacağı bildirildi.

Sputnik'in haberine göre; Rusya Bakanlar Kurulu’nun sitesinde yayınlanan kararname gereği bu geceden itibaren Rusya’nın Polonya ve Norveç ile kara sınır kapıları geçici olarak geçişlere kapatacak.

Yayınlanan kararname metninde şu ifadelere yer verildi:

“Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) 15 Mart 00.00 itibarıyla Polonya ve Norveç’ten kara sınır kapıları üzerinden Rusya Federasyonu’na eğitim ve istihdam amacıyla, ayrıca özel ve turizm amaçlı olarak giriş yapacak olan yabancı vatandaşların ve vatandaşlığı olmayan kişilerin geçişini geçici olarak askıya alacak. Belarus Cumhuriyeti vatandaşları, resmi heyet üyeleri ve Rusya’da oturma izinleri olanlar bu uygulamanın dışında tutulacak.