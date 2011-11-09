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Dünya

Rusya Phobos'a uzay aracı gönderdi MOSKOVA (A.A)

09 Kasım 2011 01:46

-Rusya Phobos'a uzay aracı gönderdi MOSKOVA (A.A) - 08.11.2011 - Rusya, Mars'ın uydularından Phobos'dan numune alacak ve üç yıl içinde Dünya'ya getirecek uzay aracını fırlattı. Uzmanlar, Rusya'nın Mars'ın en büyük uydusu Phobos'a gönderdiği uzay aracıyla, uzun bir süredir Batılılar'a bıraktığı Kızıl Gezegen'in keşfine yeniden başlayarak gezegenlerarası seyahatlerde başarı kazanmak istediğini belirtiyorlar. Mars'a 6 bin kilometre mesafede yörüngede bulunan Phobos'un kökenini ve Mars'ın atmosferini inceleyecek Phobos-Grunt bunun için, numune toplamaya yarayacak bir bilimsel alet ve Dünya'ya dönüşü için modülün bulunduğu bir sondayı da beraberinde götürüyor. Rus uzay aracı bunun yanı sıra Mars'ın yörüngesine Çin'e ait Yinghuo-1 uydusunu yerleştirecek. Rusya için son derece önemli olan bu program, Kasım 1996'da fırlatılan Mars 96 uzay aracının başarısız olmasından bu yana ilk gezegenlerarası seyahat olacak.

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