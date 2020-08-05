Rusya, patlamanın yaşandığı Beyrut'a 5 yardım uçağı gönderecek

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait beş uçağın, liman bölgesinde meydana gelen büyük patlamanın sonuçlarıyla ilgili yardımda bulunmak için Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gönderileceği belirtildi.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Lübnan’a beş uçakla bir seyyar hastane, doktorlar, kurtarma ekipleri ve Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) uzmanları ile Koronavirüs tespiti için bir laboratuvar gönderileceğini açıkladı.

Uçaklardaki tüm uzmanlar Koronavirüs salgını nedeniyle özel giysiler ve koruyucu ekipmanlar kullanacak.

Lübnan'ın ana ticaret limanı BL'de dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıktı. Yangın sonrası depoda tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana geldi ve bunun sonucunda 100'den fazla insan hayatını kaybetti, 4 binden fazla insan yaralandı.