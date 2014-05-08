Rusya parayı peşin istiyor



Açıklama, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak tarafından Moskova'da yapıldı. Novak, Ukrayna ile gaz ticaretinin haziran ayından itibaren peşin ödeme üzerinden yapılacağını söyledi. Enerji Bakanı Novak yapılan değişikliğe gerekçe olarak Ukrayna'nın borçlarını gösterdi.

Novak, Kiev'in Rusya'ya ödemesi gereken 2 milyar 530 milyon euroluk gaz borcunun müddetinin 7 Mayıs tarihi itibarı ile dolduğunu ifade etti. Ukrayna gaz şirketi Naftogas'ın mart ayından beri herhangi bir ödeme yapmadığı belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet şirketi Gazprom'un Ukrayna'ya sadece ödeyebileceği kadar gaz temin edeceğini ifade etmişti.

İflasın eşiğinde olan Ukrayna yıllardır Rusya'dan ucuz gaz satın alıyor. Ancak Ukrayna krizinin başlamasından sonra Rusya indirim uygulamasını kaldırmıştı. Kiev yönetimi ise tam ücret ödemeyi reddetmişti.