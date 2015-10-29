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Dünya

Rusya: ÖSO heyetiyle Moskova’da görüştük

"ÖSO ile işbirliği yapmaya hazırız"

29 Ekim 2015 18:57

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) temsilcileri ile Rusya’da görüştükleri iddialarını doğruladı.

Gazetecilere açıklama yapan Bogdanov, ÖSO temsilcilerinin geçen hafta Rusya’yı ziyaret ettiği haberleriyle ilgili bir soruya “Evet, farklı kişiler buradaydı” yanıtını verdi. Bogdanov Rus Dışişleri Bakanlığı’nın ÖSO ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Sputniknews'in haberine göre Bogdanov, daha önce Rusya’nın ÖSO temsilcileriyle Moskova’da görüşmeye hazır olduklarını söylemişti.

RIA Novosti ajansına konuşan ÖSO kurucularından Fehid Mısri de, Paris'te bir araya geldiği Bogdanov'a, ÖSO'nun Rusya ile iletişim kurmaya hazır olduğunu ilettiğini açıklamış ve toplantı yeri için Mısır'ın başkenti Kahire'yi önerdiklerini belirtmişti.

 

 

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