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Spor

14 Rus sporcuda doping çıktı

Sporcuların isimleri B numunesi test sonuçları belli oluncaya kadar açıklanmayacak

25 Mayıs 2016 00:11

Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC), 2008 Pekin Olimpiyatları'nda alınan numuneleri yeniden test edilen 14 sporcuda doping maddesi tespit etti. 

ROC, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda alınan numuneleri yeniden incelenen 3 branştan, 14 Rus sporcunun test sonucunun pozitif çıktığına dair Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni (IOC) bilgilendirdiğini açıkladı. Söz konusu sporcuların isimleri, B numunesi test sonuçları belli oluncaya açıklanmayacak.

ntv.com.tr'nin haberine göre, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) üyeliğini askıya aldığı Rusya Atletizm Federasyonu (ARAF) da, önceki yıllarda doping cezası almış sporcuların, 2016 Rio Olimpiyatları için oluşturulacak Rusya Milli Takımı'na alınmayacağını duyurdu.

IOC, 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki 454 doping numunesinin yeni bilimsel teknolojik tekniklerden faydalanılarak yeniden incelendiği ve 6 branşta yarışan 12 ülkeden 31 sporcuda yasaklı maddeye rastlandığını belirtmişti.

2012 Londra Olimpiyatları'nda alınan 250 numune yeniden incelenecek ve isimleri açıklanmayan sporcular, çıkacak sonuca göre 5-21 Ağustos tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek 2016 Olimpiyatları'ndan men edilebileceği edilecek.

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