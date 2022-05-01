Rusya: Odessa'da ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya gelen silahları yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Odessa’da bir askeri havaalanında ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya gelen silah ve mühimmatların bulunduğu hangarın yüksek hassasiyetli füzelerle vurularak yok edildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna’daki taarruzların devam ettiğini belirten Konaşenkov, “Yüksek hassasiyetli ‘Oniks’ füzeleriyle Odessa civarındaki askeri havaalanında ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen silahların ve mühimmatların bulunduğu hangar yok edildi, ayrıca üssün pisti tahrip edildi.” dedi.

Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’ya ait 7 askeri unsurun vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, bunların arasında Donetsk ve Harkiv bölgelerindeki askeri birlik ve teknik araçların toplandığı alanlar ve cephanelikler bulunduğunu bildirdi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin Zaporijya ve Artemovsk civarında 2 S-300 hava savunma füze sistemini imha ettiğini dile getiren Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait 786 yeri ateş altına aldığını belirtti.

Rus hava savunma sistemlerinin Harkiv bölgesindeki Petrovskoye civarında Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Su-24M model 2 bombardıman uçağını vurduğunu söyleyen Konaşenkov, gece boyunca da farklı yerleşim birimleri civarında 12 Ukrayna insansız hava aracını, bir Toçka-U füzesi ile Smerç füzelerini havada yok ettikleri bilgisini paylaştı.

Konaşenkov, “Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 145 uçak, 112 helikopter, 672 insansız hava aracı, 281 hava savunma füze sistemi, 2 bin 703 tank ve zırhlı araç, 312 çok namlulu roketatar, 1203 obüs ve havan topu, 2 bin 514 özel askeri araç imha edildi.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün gündüz ve akşam saatlerinde Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji Fabrikası konutlarında bulunan 25 ve 21 kişilik 2 grup sivilin insani koridoru kullanarak çıkış yaptığı bildirildi.