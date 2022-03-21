Rusya'nın yoğun saldırısı altındaki Mariupol'den çıkan son AB diplomatı Androlakis: Umarım benim gördüklerimi kimse asla görmez

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Ukrayna'nın saldırı altındaki liman kentinden ayrılan son Avrupa Birliği diplomatı olan Yunanistan'ın Mariupol Başkonsolosu Manolis Androlakis, "Umarım benim gördüklerimi kimse asla görmez" dedi.

Androlakis, "Mariupol, savaş sebebiyle tamamen yok edilmiş şehirler listesinde yer alacak. Tıpkı Şam, Leningrad, Grozni, Guernica ve Coventry gibi" dedi.

Androlakis, yoğun saldırı altında olan şehirden birçok Yunan vatandaşının çıkmasına yardımcı olduktan sonra salı günü 10 Yunan vatandaşıyla birlikte ülkesine doğru yola çıktı. 4 gün süren yolculuğunda Androlakis, Moldovya üzerinden Romanya'ya geçti ve buradan Atina'ya uçtu.

Havalimanında kendisini karşılayan aile üyelerine sarılan Androlakis, "Umarım benim gördüklerimi kimse asla görmez" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Androlakis'in Mariupol'de kalan son AB diplomatı olduğunu söylemişti.

Rusya, Mariupol'ü kontrol altına alarak 'stratejik bir zafer elde etmek için' şehre havadan, karadan ve denizden saldırıyor.