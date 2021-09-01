Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki teçhizatlarının "servis süresi doluyor"

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Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS) segmentindeki teçhizatların durumunun endişe yarattığı belirtildi. Rusya uzay sektörünün önde gelen isimlerinden biri, harekete geçirilmez "geri çevrilemez hasarların" meydana gelebileceğini ifade etti.

ISS'in Rusya'ya ait bölümünde geçen yıllarda çatlakların hava sızıntısı yaratması gibi bir dizi problem meydana gelmişti. Bu sorunlar, istasyona gönderilen kozmonotların güvenliği konusunda endişelere neden olmuştu.

Energia'nın baş mühendisi Vladimir Solovyov, "Rusya'nın uçuş sistemlerinin yaklaşık yüzde 80'i servis sürelerinin sonuna ulaştı" dedi.

Rusya'nın segmentinin geliştirilmesinde en büyük rolü oynayan Energia'nın baş mühendisi, "Bu sistemler ömrünü doldurduktan bir gün sonra geri çevrilemeyecek hasarların meydana gelebileceği anlamına geliyor" diye konuştu.

Rusya daha önce eskiyen teçhizatlara dikkat çekerek 2025'te ISS'den ayrılıp kendi uzay istasyonunu kurabileceğinin sinyallerini vermişti.