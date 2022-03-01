Rusya’nın Ukrayna’yı işgali: Çavuşoğlu Meclis’e kapalı oturumda bilgi verecek

BBC Türkçe

Ayşe Sayın

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, yarın TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak “kapalı oturum” da görüşülecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Genel Kurul’da bilgilendirme yapacak.

AKP Grup Başkanveli Cahit Özkan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada konu hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bilgilendirme yapacağını söyledi.

Özkan, "Malum Ukrayna krizi ülkemiz açısından doğrudan sonuçları olan, Rusya Ukrayna ilişkileri, bölgemizin barışı acısından ve küresel barış açısından çok önemli bir süreç geçiriyor. İçtüzüğün 59.maddesinin 2.fıkrasında Kabine yani Dışişleri Bakanımız bizi yarın bilgilendirecek ve Meclis'e süreçler hakkında bilgilendirmeler yapacak" dedi.

Genel Kurul’da grupların vereceği önergeyle kapalı oturuma geçilmesi planlanıyor. İçtüzük gereği, kapalı oturumdaki görüşmelerle ilgili herhangi bir açıklama yapılamıyor ve 10 yıl geçmedikçe kapalı oturum tutanakları kamuoyuna açıklanamıyor.