Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinden sonra Letonya, NATO'nun 4. maddesi kapsamında istişareler yapılması çağrısında buundu

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NATO üyesi Baltık ülkesi Letonya, NATO'nun 4. maddesi kapsamında üyeler arasında istişareler yapılmasını istedi.

NATO'nun 4. maddesi şöyle: "Taraflardan herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır" .

Letonya Başbakanı Krišjānis Kariņš, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rusya ordusunun Ukrayna'nın egemenliğine, halkına ve demokrasisine yaptığı saldırı kabul edilemez. Bunu hemen bitirmek Putin'in sorumluluğudur" yazdı.

Kariņš, "Letonya, Avrupa Birliği ve NATO müttefikleriyle yakından çalışıyor. NATO'nun 4. maddesi istişareleri yapılması çağrısı yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD ve NATO, geçmişte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kontrolünde bulunan Baltık devletlerine silah ve asker yardımında bulunmuştu.

Letonya, hem Rusya hem de Belarus ile sınır paylaşıyor.