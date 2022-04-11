"Rusya'nın Ukrayna işgaliyle Karadeniz kıta sahanlığı haritası yeniden çizilecek"

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Türkiye-Rusya ilişkilerinin, Rusya ile Ukrayna savaşı sonrası yeniden çizilecek Karadeniz kıta sahanlığı haritası sebebiyle her an bozulabileceğine dikkat çekti. Aydal, “Rusya, bütün kıyılarını işgal ederek Azak denizini Rus denizi yaptı. Bu işgalin ve yeni çizilecek kıta sahanlığı sınır haritasının Ukrayna’yı etkileyen çok önemli yönlerinin yanı sıra, Karadeniz kıta sahanlığında, NATO üyesi olan Türkiye, Romanya hatta Bulgaristan olmak üzere Batı yanlısı Gürcistan’ı da etkileyecek pek çok yönü bulunmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Aydal’ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Naftogaz Kırım'daki bütün yan kuruluşlarını Rusya'ya terk etmek zorunda bırakılmıştı"

“Rus işgali, mevcut şekli ile kalması halinde, Ukrayna’nın sadece karada toprak kaybetmeyecek, Karadeniz’de hükümran olduğu kıta sahanlığının önemli bir kısmını da kaybedecek. Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı yasal olmayan bir şekilde ilhakı Ukrayna’ya çok şeyler kaybettirmişti. Ukrayna, Deniz Kuvvetlerini güçlendirmek için yaptığı tesislerin yanı sıra Ukrayna Doğalgaz-Petrol şirketi olan NAFTOGAZ Kırım’daki bütün yan kuruluşlarını ve milyarlarca dolarlık ekipmanlarını da Rusya’ya terk etmek zorunda bırakılmıştı. NAFTOGAZ, Kırım olayından sonra bile Ukrayna kıta sahanlığı içinde kalan ve Romanya’da keşfedilen ‘Neptün’ ve Türkiye’nin bulduğu ‘Tuna 1’ doğalgaz sahasının kuzeyinde 32 ruhsat alanında doğalgaz araştırması yapıyordu.

"Rus işgali ve yeni çizilecek kıta sahanlığı sınır haritası NATO üyesi olan Türkiye'yi etkileyecek"

Rusya, Azak denizinin bütün kıyılarını işgal ederek Azak denizini Rus denizi yaptı. Bu işgalin ve yeni çizilecek kıta sahanlığı sınır haritasının Ukrayna’yı etkileyen çok önemli yönlerinin yanı sıra, Karadeniz kıta sahanlığında, NATO üyesi olan Türkiye, Romanya hatta Bulgaristan olmak üzere Batı yanlısı Gürcistan’ı da etkileyecek pek çok yönü bulunmaktadır. Özellikle Romanya-Rusya; Rusya-Türkiye; Ukrayna-Romanya sınırlarının tartışmalı olacağı düşünülmektedir. Rusya’nın Romanya-Ukrayna arasında bulunan Yılan Adasını işgali de bu problemleri daha karmaşık hale getirecektir.

"Yeni harita gerçekleştiğinde balıkçılık konularında da birçok yeni problemin oluşması kaçınılmaz"

TPAO ile ortak olarak iş yapan ve belli ruhsat alanlarına sahip Exxon Mobil ve PetroBras şirketlerine verilen ruhsat alanlarının mülkiyetlerinin de değişme ihtimali olmasının, ayrıca düşünülmesi gereken önemli bir konu.

"Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanlığı bu probleme şimdiden hazırlıklı olmalı"

Eski kıta sahanlığı harita alanlarında bile Türk balıkçılarının Rus balıkçılarıyla birçok problem yaşadı. Yeni harita gerçekleştiğinde, Rusya ile komşu olacağımız sınırlarda sadece doğalgaz, petrol muhtemel alanları sebebiyle değil, balıkçılık konularında da birçok yeni problemin oluşması kaçınılmaz olacaktır. Bazı konularda Ukrayna ile anlaşmak çok kolayken, Rusya ile anlaşmanın kolay olmayacağı rahatlıkla tahmin edilebilir. Başta Cumhurbaşkanı’mız ve Dışişleri Bakanlığı’mız olmak üzere, ilgili bütün yetkililer, çok yakın bir zamanda karşımıza çıkması kaçınılmaz olan bu probleme şimdiden hazırlıklı olmalıdır.”