Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi: Türkiye, İdlib'i kontrol eden terör grupları üzerinde yeterli nüfuza sahip değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'nin İdlib'i kontrolü altında tutan terör grupları üzerinde yeterli nüfuza sahip olmadığını söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rus basınına demeç veren Lavrentyev, "Türk meslektaşlarımıza İdlib'de bulunan terörist harekete sona verilmesi gerektiğini, bunun durumu hemen düzeltmeye yardımcı olacağını her zaman söyledik ve söylüyoruz. Türk tarafının bunu bir şekilde gerçekleştirmek için belirli girişimlerde bulunduğunu görüyoruz ancak bunun yeterli olmadığını da görüyoruz. Şu anda, orada kontrolü elinde bulunduran güçler üzerinde yeterli nüfuza sahip değiller" dedi.

Ankara'yı tüm mutabakatlara uygun olarak anlaşmaları uygulamaya, duruma istikrar kazandırmaya, özellikle de bir yandan gözlem noktaları kurarak diğer yandan da sivillerin normal, güvenli ulaşımı için güvenlik bölgeleri oluşturarak M4 karayolunda durumu normalleştirmeye çağırdıklarını ve her fırsatta bu konuda ısrarcı olduklarını kaydeden Lavrentyev, bunun "henüz gerçekleşmediğini" söyledi.