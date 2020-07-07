Rusya'nın önde gelen gazetecilerinden Bekbulatova, polis apartmanına geldikten sonra "ortadan kayboldu"

T24 Dış Haberler

Rusya'nın tanınmış gazetecilerinden bağımsız haber dergisi Holod Median'nın Genel Yayın Yönetmeni Taisiya Bekbulatova'nın apartmanı polis tarafından arandıktan sonra "ortadan kaybolduğu" belirtildi.

İnsan hakları avukatı Pavel Chikov, konu ile ilgili açıklamasında, "Polis aramasının neden yapıldığı bilinmiyor, ancak sosyal medya paylaşımlarına göre Bekbulatova bu sabah gözaltına alınan gazeteci Ivan Safronov ile yakın çalışıyordu" dedi.

Rusya'nın uzay ajansına da danışmanlık yapan gazeteci Safronov günün ilk saatlerinde "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alındı. Eskiden Kommersant ve Vedomosti gibi gazetelerde çalışan Safronov suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapsi cezası alabilir.