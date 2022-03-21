Rusya'nın Mariupol önerisine Ukrayna'dan ret

Ukrayna, Rusya tarafından kuşatılan Mariupol kentindeki askerlerinin silah bırakmasını ve açılacak koridorlardan şehri terk etmesini öneren Moskova'nın bu teklifini reddetti.Rusya'nın kuşatma altında tuttuğu Mariupol kentiyle ilgili önerisine Ukrayna'dan olumsuz yanıt geldi. Rusya, Ukrayna'daki stratejik liman kentindeki askerlerin silahlarını bırakmasını ve açılacak iki ayrı koridordan şehri terk etmesini talep etmişti. Rus tarafı, yanıt için Ukrayna'ya yerel saatle sabah 5'e kadar süre tanımıştı. Bu süre dolmadan açıklamada bulunan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk "teslim olmalarının ve silah bırakmalarının hiçbir şekilde söz konusu olmadığını" ifade etti. Ukrayna yayın organı Pravda'ya konuşan Vereşçuk, "bu konuda Rus tarafını da bilgilendirdiklerini" söyledi. Mariupol Belediye Başkanı Piotr Andriyuşçenko da teklif yapıldıktan kısa süre sonra Rus önerisini reddetti. Andriyuşçenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada bu yanıt için Rusların verdiği saati beklemeye gerek olmadığını belirtti. Moskova'nın teklifini Rus general Mihail Mizintsev duyurmuştu. Mizintsev, Azak Denizi kıyısındaki Mariupol'da açılacak koridorlardan birini kentin doğusuna, Rusya'ya doğru; diğerini ise batıya, Ukrayna'nın içlerine doğru açmayı önermişti. Rus general, bu teklifin reddedilmesi hâlinde Moskova'nın nasıl bir adım atmayı planladığına dair bilgi vermemişti. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'daki yetkililerin "haydutlar" ile aynı safta yer almaları durumunda askeri mahkemelerde yargılanacaklarını belirtti. Sivillerin sığındığı okul bombalandı Ukrayna'nın güneyinde yer alan Mariupol kenti dâhil birçok Ukrayna şehrindeki sivillerin tahliyelerine yönelik öneriler daha önce ya tamamen ya da kısmen sonuçsuz kaldı. Sivillerin kaçmaya çalıştığı sırada devam eden Rus bombardımanları bu tahliye girişimlerini başarısız kılmıştı. Rusya'nın Mariupol için yaptığı son tekliften önce de yaklaşık 400 sivilin sığındığı bir okulun Rusya tarafından vurulduğu açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hava saldırısıyla ilgili açıklamasında, "Enkaz altındalar ve kaçının kurtulduğunu bilmiyoruz" ifadesini kullandı. Rusya için Mariupol'un ele geçirilmesi, Ukrayna'nın güneyindeki ve doğusundaki birlikleri arasında bağlantı kurma açısından önem taşıyor. Diplomatik görüşmeler devam ediyor Savaşın sonlandırılmasına yönelik diplomatik girişimler de sürüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin bugün de devam etmesi bekleniyor. İki ülke heyetleri arasında yapılacak video konferans görüşmesiyle ilgili açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı danışmanlarından Mihaylo Podolyak, her iki taraftan çalışma gruplarının son dönemde yoğun şekilde çalıştığını" belirtti. Açıklamaları UNIAN haber ajansı tarafından aktarılan Podolyak, savaşın sonlandırılması için yürütülen görüşmelerin birkaç hafta daha süreceğini düşündüğünü ve Moskova'nın duruşunun daha "makul" ve daha gerçekçi bir hâl almaya başladığını ifade etti. AP,dpa/CÖ,BK © Deutsche Welle Türkçe