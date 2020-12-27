Rusya'nın Koronavirüs aşısını geliştiren Gamaleya Merkezi Başkanı: AstraZeneca ile işbirliği siyaseti ikinci plana itti

Rusya'nın Koronavirüs aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, AstraZeneca ile imzalanan Koronavirüs aşısı işbirliğine yönelik mutabakat zaptının siyaseti ikinci plana ittiğini söyledi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Aleksandr Gintsburg, Gamaleya Araştırma Merkezi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca ile Koronavirüse karşı birleşik aşı alanında imzaladıkları mutabakat zaptının, işbirliğinin siyasi tarafını ikinci plana ittiğini belirtti.

Gintsburg, Rusya’nın Sputnik V aşısının klasik versiyonunu kullanmayı planladığını da sözlerine ekledi.

Sputnik V aşısının yüksek etkinlik gösterdiği sonucuna ulaşıldıktan sonra Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Araştırma Merkezi, AstraZeneca’ya 23 Kasım 2020’de şirketin kendi aşısının etkinliğinin artırılması için Sputnik V’deki bileşenlerden birinin kullanılmasını teklif etmişti.

Teklifin kabul edilmesiyle AstraZeneca yıl sonundan önce başlayacak klinik araştırmalarında kendi aşısını Sputnik V aşısının adenovirüs serotip 26 vektörü ile birleştirerek kullanacak. Araştırmanın neticesinde AstraZeneca uzmanları bu tür bir yaklaşımla aşının etkinliğinin artması olasılığını inceleyecek.