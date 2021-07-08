Rusya'nın güneyinde uzun süreli sağanak sele neden oldu: 8 ölü

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Rusya'nın güneyinde birçok insanın tatil için tercih ettiği bölgelerde yoğun sağanak yağış sonucunda sel meydana geldi. Selde 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer, Krasnodar'ın 6 bölgesinde olağanüstü hal ilan etti.

Pazar günü sağanak yağışın başlamasından bu yana Goryaçka Klyuç'ta tahliye emrini duymayan iki kişi, Tupse'de de sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Soçi'de de bir kişi rüzgarların bir ağaç devrilmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Krasnodar Valisi, bazı bölgelerin birkaç saatte iki aylık seviyede yağış aldığını ifade etti.