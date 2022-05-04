Rusya'nın gerçeküstü iddiası: Ukraynalılar 'Kara Büyü' yapıyor

Luhansk bölgesinde terk edilmiş bir askeri üssün duvarındaki sembol hakkında sıra dışı bir yorum ortaya atıldı. Rus devlet medyası, Ukraynalı askerlerin kara büyü yaparak doğaüstü güçlerden kendilerine silah göndermesini istediklerini iddia etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 9. haftasını geride bırakırken bölgeden dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Rus Devlet Medyası bugün garip bir iddiada bulunarak Ukraynalıların 'Kara Büyü' yaptığını öne sürdü.

"Doğaüstü güçler ile bağlantılı"

Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Trekhizbenka köyünün eteklerinde yer alan, terk edilmiş Ukrayna askeri üssünün duvarında yer alan bir sembolü servis eden Rus haber ajansı RIA sembolün kanla çizildiğini ve doğaüstü güçlerle bağlantılı olduğunu iddia etti.

"Şeytanın mührü"

Ukraynalı askerlerin kara büyü yaptığına dair ciddi işaretler olduğunu ifade eden ajans söz konusu sembolün 'şeytanın mührü' olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ukraynalıların silahlarını kutsamaya ve kanla işaretler yapmaya çalıştıkların gördük. İşaretler sayesinde cephaneliklerine fazla enerji yüklemeyi ve daha fazla hasara neden olmayı umuyorlar"

"Doğaüstü güçlerden kendilerine silah gönderilmesini istiyorlar"

Rus kültürbilimci ve filozof Ekaterina Dais siyah mürekkeple boyanmış sembolün 'karanlık güçlerin büyülü bir mührü' olduğunu iddia etti.

Dais, Ukraynalıların silahlarını güçlendirmek için ritüeller gerçekleştirdiklerini ve doğaüstü güçlerden kendilerine silah gönderilmesini istediklerini belirtti.

"Büyülü sembol"

Sembolü inceleyen kültürbilimci, "Bu kesişen birçok çizgiden oluşan büyülü bir sembol. Ne anlama geldiğini kesin olarak söylemek zor. Kim çizdiyse elini kaldırmadan çizmiş. Sembolün altında yazan 'Zain' İbranice'de 'kılıç' anlamına geliyor." dedi.