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Dünya

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı Tunus'ta da tescil edildi

Tunus, Afrika kıtasında Cezayir ve Gine'den sonra Sputnik V aşısını tescil eden üçüncü ülke oldu

30 Ocak 2021 21:47

Tunus Sağlık Bakanlığı, Rusya'da geliştirilen Sputnik V Koronavirüs aşısının tescil edildiğini duyurdu.

Tunus Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "Sputnik V aşısı, Tunus pazarında dağıtımına yönelik acil durum prosedürü kapsamında 1 yıllığına geçici olarak tescil edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Tescil kararının, klinik test sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu verildiği belirtildi.

Tunus, Afrika kıtasında Cezayir ve Gine'den sonra Sputnik V aşısını tescil eden üçüncü ülke oldu.

206 binden fazla vakanın görüldüğü Tunus'ta, 154 bin kişi iyileşirken Covid-19 nedeniyle ölen kişi sayısı 6 bin 599

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